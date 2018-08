China responde a posibles aranceles de EU, ‘no funcionarán’

China insistió este jueves a Estados Unidos a entrar en razón, después de que el Gobierno de Donald Trump elevó la presión sobre Pekín al proponer aranceles del 25 por ciento sobre bienes importados desde el país asiático por valor de 200 mil millones de dólares.

Aconsejaríamos a Estados Unidos que corrija su actitud y no intente chantaje. No funcionará con China”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang. “En segundo lugar, aconsejaríamos que entre en razón, y no deje que las emociones afecten ciegamente sus decisiones porque al final les acabará perjudicando a ellos mismos”.