Explosión en planta química china deja 22 muertos

Medios locales reportaron este martes que una explosión en una planta química al norte de China dejó al menos 22 muertos y varios heridos.

En su cuenta de Twitter, China Global Television Network (CGTN) informó que la explosión ocurrió en la ciudad de Zhangjiakou, en la provincia de Hebei.

#BREAKING 22 killed, 22 others wounded in an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, N China’s Hebei Province; injured hospitalized, probe underway pic.twitter.com/6dQrn11qFW

