Chile desvía tres vuelos comerciales por falsas amenazas de bomba

Tres vuelos comerciales de las aerolíneas Latam y Sky Airlines sufrieron amenazas de bomba este jueves, obligando a las autoridades aeronáuticas de Chile a desviarlos y activar protocolos de seguridad para descartar que los aparatos estuvieran expuestos a una situación de riesgo.

Two flights received a threat against the aircraft today.#LA2369 LATAM. Lima(LIM)-Santiago(SCL) diverted to Pisco(PIO) at 18:50UTC #DE69 Condor. Hurghada(HRG)-Dusseldorf(DUS) diverted to Chania(CHQ) at 17:50UTC

More information on the following Tweet.

— Flight Alerts (@FlightAlerts777) 16 de agosto de 2018