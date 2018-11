Chihuahuenses aprovechan el Black Friday en Estados Unidos

Desde la madrugada de este viernes cientos de residentes de Ciudad Juárez, Chihuahua, y turistas de distintas partes de México cruzaron la frontera para aprovechar las ofertas del Black Friday en los centros comerciales del Paso Texas.

Reconocieron que van a comprar artículos musicales, para cocina y cobertores.

Las filas que se formaron desde temprano en los cruces internacionales, avanzaron rápido en comparación con otros días, luego de que los inspectores de Aduanas y Protección Fronteriza agilizaron las revisiones de vehículos y peatones.

Los estacionamientos de los centros comerciales en El Paso, Texas se observaron llenos y muchos de los automóviles portaban placas de México.

