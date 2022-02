Chihuahua inicia regularización de “vehículos chocolate” en la frontera

Después de año y medio de circular sin placas y pagar varias infracciones Enrique finalmente logró regularizar su vehículo bajo el programa del gobierno federal en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Te recomendamos: Trámite para regular ‘autos chocolate’ cuesta 2,500 pesos; recursos serán para bacheo: SSPC

Enrique se dedica a la construcción y su automóvil lo utiliza para transportar sus herramientas.

Es modelo 2007, le costó unos 30 mil pesos y con la importación, el gasto total fue de unos 40 mil pesos.

“A mí me lo vendió un primo mío, me lo vendió de Estados Unidos, me lo dio en mil 500, pero en abonos, me lo dio en abonos por eso, ya ve cómo está la situación aquí y pos se me hizo barato también y ya pos con este, la importación que ya se hizo ahorita pues ya salió bien”, dijo Enrique Martínez, ciudadano.