Chihuahua registra frío intenso, suman 3 muertos en esta temporada

Lluvia helada y temperaturas de hasta cinco grados bajo cero se registran en Chihuahua por efectos del frente frío número 17 y una corriente en chorro que provoca viento helado en gran parte del Estado, por lo que se mantiene la alerta amarilla.

Protección Civil de Chihuahua advirtió que se mantendrán temperaturas muy heladas. Ildefonso Díaz, meteorólogo local, explica:

La ciudad de Chihuahua registró tres grados centígrados al amanecer y una sensación térmica de apenas un grado centígrado.

En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el termómetro descendió hasta los cuatro grados centígrados, lluvia y viento helado.

Manuel González, habitante de Chihuahua, señala:

No pos esta pesado el frío ahorita, está duro. No, pos se lo aguanta uno, pos anda uno trabajando, va uno ya preparado para trabajar en la obra”.

Unas 40 personas pasaron la noche en el albergue instalado por la Coordinación de Protección Civil en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El frío está calando, eso de no tener donde vivir por no haber estudiado, por no haberse preparado, para una vida, ahora andamos batallando, pero no hay problema, todo está bien”.