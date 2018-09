Chihuahua emite cinco nuevas órdenes de aprehensión contra Duarte

Chihuahua emite cinco nuevas órdenes de aprehensión contra el exgobernador César Duarte, de acuerdo con el informe de Javier Corral, actual gobernador de la entidad.

En la Ciudad de México, el gobernador Corral señaló que las órdenes “serán presentadas para ser incluidas en la solicitud de extradición, pero hasta el 1 de diciembre”. Acusó que “ya sabemos que en este gobierno y mientras esté Peña Nieto en el poder y Elías Beltrán en la PGR no va a suceder nada con el proceso de extradición”.

Dijo que existen 44 órdenes de aprehensión contra diferentes ex funcionarios del ex gobernador César Duarte, así como 16 carpetas de investigación contra el ex mandatario.

También anunció que su gobierno presentará denuncias penales contra el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y contra los fiscales que participaron en la investigación del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien fue exonerado del presunto desvío de 250 millones de pesos.

“Vamos a esperar hasta que se dé el cambio de gobierno en la federación y que se lleve a cabo el relevo de las autoridades que ahora están al frente de la PGR porque hoy no hay condiciones, porque esta PGR no nos garantiza honradez, ni imparcialidad, ni profesionalismo […] se corre el riesgo de que, como ha sucedido con otras carpetas, filtren la información a los involucrados y éstos puedan darse a la fuga”, apuntó.

Dijo que presentará un recurso de apelación ante el juez que ordenó la libertad de Alejandro Gutiérrez y dos juicios de amparo para evitar que salga de prisión.

A decir del gobernador, la PGR fue omisa porque:

No solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información de la ruta de los 250 millones de pesos, ni a la Unidad de Inteligencia Financiera un análisis de las cuentas bancarias de los implicados.

No ordenó el embargo precautorio de bienes para garantizar la reparación del daño.

No solicitó autorización a un juez para intervenir correos electrónicos.

No tomó declaración a presuntos testigos del CEN del PRI que participaron en el encubrimiento de este caso, ni a los socios de Alejandro Gutiérrez.

No le reconoció el carácter de víctima al Estado de Chihuahua.

No ejercitó acción penal contra los apoderados legales de las empresas involucradas, ni contra el hijo de Alejandro Gutiérrez.

No citó a declarar a funcionarios del gobierno federal.

El gobernador estuvo acompañado por algunos diputados federales y por Agustín Basave, ex dirigente nacional del PRD, a quien designó como representante de su gobierno en la Ciudad de México.

(Con información de Mario Torres)

tfo