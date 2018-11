Chihuahua envía 25 cadáveres a la fosa común

El Gobierno de Chihuahua envió a la fosa común a 25 cadáveres que no fueron reclamados por sus familiares.

Personal del Servicio Médico Forense estatal inhumó los 25 cadáveres que se encontraban desde hace varios meses en resguardo.

Jocelyn Guzmán, vocera de Servicios Periciales de la Fiscalía de Chihuahua, explicó que al lugar acudió personal del Ministerio Público y forenses para recabar huellas dactilares, odontología, antropología y fotografías, para agotar los mecanismos de identificación por si llegasen a ser reclamados.

De los 25 cuerpos inhumados, 21 eran hombres y cuatro eran mujeres; 15 fallecieron por muerte natural y 10 por homicidio.

Jocelyn Guzmán dijo que hace como dos meses se realizó la inhumación de 112 cuerpos, posteriormente, se tiene pensado otra etapa, en donde podrían ser inhumados alrededor de 40 cuerpos, sin embargo, durante los procesos se logran identificar a varias personas hasta ese momento desaparecidas.

La Fiscalía de Chihuahua mantendrá el archivo genético de cada uno de los cuerpos inhumados, para en caso de que alguna persona reporte a un familiar desaparecido, pueda cotejarse y tratar de identificar alguno de los cuerpos.

Envían a la fosa común 42 cadáveres no reclamados en Cd. Juárez

Más de 40 cadáveres que no fueron reclamados por algún familiar, fueron enviados a la fosa común en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 23 de julio.

La dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, determinó enviar a la fosa común 42 cuerpos de personas que murieron de manera violenta en la ciudad en los últimos tres años.

“Cuyos cuerpos no estaban en reclamo, no fueron identificados, no lograron ser identificados, cabe mencionar que el procedimiento va a ser individual, cada cuerpo tiene su folio, sus estudios genéticos respectivos, su perfil genético por si existe una posterior reclamación o investigación”, indicó Jocelyn Guzmán, vocera de Servicios Periciales de Chihuahua.

Luego de realizar un análisis de los cuerpos que se almacenaban en el Servicio Médico Forense, fueron enviados a la fosa común, pero aún faltan más de cien cuerpos por identificar.

Los 42 cuerpos no identificados fueron sepultados en la fosa común del panteón público San Rafael, al sur de Ciudad Juárez.

La Fiscalía de Justicia de Chihuahua resguarda los datos genéticos de las personas que fueron sepultadas en la fosa común, para que, si algún familiar reclama sus restos, inmediatamente se pueda cotejar y entregarlo.

