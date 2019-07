Chihuahua: Alcalde se disfraza de indigente, lo desprecian, lo corren y anuncia despidos

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua, Carlos Tena Nevárez, compartió su experiencia luego de disfrazarse de indigente para detectar a empleados de la administración municipal que tratan mal a los ciudadanos.

Triste experiencia

“Quiero decirles que fue una experiencia amarga, no fue nada fácil, si ustedes hubieran visto cómo venía yo, yo venía con una chamarra sucia, una tapando mis piernas y yo quise agacharme, para que no me reconocieran y no hablaba, porque también mi voz es inconfundible”, narró el alcalde Tena Nevárez.

El presidente municipal, se hizo pasar por una persona humilde, con problemas de movilidad, para descubrir el maltrato que enfrentan los ciudadanos por parte de algunos empleados de su administración.

“Me llevé una sorpresa en Desarrollo Social, dos sorpresas de hecho, me lleve una sorpresa con quien abre el elevador para estas personas, pero la sorpresa más, como les dijera, más desagradable, fue la que me llevé en mi propia oficina, mi propia gente llegó el momento en que me pidieron que me saliera”, reveló Carlos Tena.

Su propia gente

De su propia oficina fue echado por las secretarias.

“Luego me piden que me salga, le piden a la muchacha que si podemos salirnos para esperar al secretario cuando ya me habían permitido estar ahí para esperarlo y ahí fue cuando la muchacha agarró la silla y ahí en la puerta, me detuve, le di vuelta a la silla y me puse de pie, me quite mi gorrita, por cierto muy calientita, mis gafas, pues me puse de pie y ahí es donde todo mundo se congeló, no alcanzaron ni a terminar la palabra presidente y ahí les dije la desilusión que me habían dado, les dije que por qué me sacaban, porque olía mal y para darles una lección”, añadió el alcalde Carlos Tena Nevárez.

Una lección

Este lunes, en conferencia de prensa, el presidente municipal de Cuauhtémoc, anunció el cese de varios empleados.

“Se tienen que ir tres personas mínimo y al guardia que abrió de mala gana el elevador, porque también de eso me di cuenta, él yo no puedo hacer nada, él entra a honor y justicia hay un cuerpo colegiado de Seguridad Pública y ellos determinan qué hacer y medidas tomar con esta persona”, sostuvo el alcalde Tena Nevárez.

El alcalde dijo que esta idea fue tomada de un programa de televisión de Estados Unidos y aseguró que quizás algún día lo volverá a hacer para sorprender a los empleados que tratan mal a los ciudadanos.

Con información de Francisco Javier Carmona.

LLH