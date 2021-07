Chigmecatitlan, único municipio de Puebla sin COVID-19 desde que comenzó la pandemia

“Nomás iba yo aquí por eso no llevo el cubrebocas, pero siempre que voy a cualquier lugar siempre llevo el cubrebocas…aquí que sepamos que hay mucho contagio de COVID-19, que la gente está enferma, no”, dijo Teodora Rangel, habitante de Chigmecatitlan, Puebla.

Te recomendamos: ¿Qué hospitales de CDMX y Edomex están saturados durante la tercera ola de COVID?

Teodora, vive en el centro del municipio rural de Chigmecatitlán, a unos 130 kilómetros de la capital poblana.

Hasta ahora, según las autoridades estatales y federales de Salud, es el único municipio del estado de Puebla sin casos sospechosos, ni enfermos, ni defunciones por COVID-19, desde que inició la pandemia en marzo del año pasado.

“Gracias a Dios, no han reportado casos, gracias a Dios… ¿Aquí no han habido contagios?… No, no, ha habido contagios… tenemos miedo, sí. ¿De que vaya a llegar el virus?… Así es… hemos tomado las medidas necesarias, estamos en coordinación con el centro de salud y también con el sacerdote de la parroquia”, aseguró Teresa Flores, presidenta municipal de Chigmecatitlan, Puebla.

Más de mil personas habitan en Chigmecatitlan

En Chigmecatitlan viven unas mil 200 personas, todos hablan Mixteco y el 90% de la población se dedica a la elaboración de artesanías con palma.

Las calles de Chigmecatitlan, lucen semivacías, en la plaza principal no hay actividades, tampoco hay muchos medios de transporte para salir y entrar a la localidad y las personas que salen a las calles no siempre utilizan el cubrebocas, pero si conocen las medidas sanitarias.

“Ha mantenido las familias en casa, no se ha salido como en otros momentos al trabajo, como las artesanías, la música y pues aquí nos hemos mantenido en la comunidad”, relató Pedro Pineda, habitante de Chigmecatitlan, Puebla.

“Aquí en el pueblo gracias a Dios no ha llegado el contagio, pero también no porque no esté tenemos que estar con la idea de nunca va a llegar, si esto está arrasando a todo mundo, tenemos que estar alertas nosotros”, explicó Olivia Espinosa, habitante de Chigmecatitlan, Puebla.

Maximiliana de 78 años de edad, lleva más de un año sin salir de su casa, todo su tiempo lo ha dedicado a tejer palma y dice que durante la pandemia el pueblo se ha mantenido con productos que ellos mismos cosechan.

“Ya no salimos, como que ya no. Como cualquier cosa, puras cosas como que ya llovió, puro quelite o unos frijolitos sin manteca, ya no como cualquier cosa… estoy tranquila yo estoy pidiendo a Diosito que nos ayude en esto”, precisó Maximiliana Pineda, habitante de Chigmecatitlan, Puebla.

“Ya tenemos alaches, ya tenemos quelites, ya tenemos verdolagas o sea así, cosas que la misma madre naturaleza nos va otorgando y también pues la población es pequeña, todo eso se debe por no haber aglomeración, todo eso nos ayuda también”, precisó Olivia Espinosa, habitante de Chigmecatitlan, Puebla.

A pesar de que no hay casos de COVID-19 en Chigmecatitlan, en la presidencia municipal, iglesia y comercios hay letreros que invitan a la población a respetar el uso del cubrebocas y la sana distancia.

Con información de Antonio Morán

HVI