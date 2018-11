Suman cuatro muertos por tiroteo en hospital de Chicago

La Policía de Chicago informó este lunes 19 de noviembre que suman cuatro muertos por un tiroteo en el Hospital y Centro Médico Mercy.

Un hombre ingresó al hospital Mercy y mató al menos a tres personas, incluyendo a un policía, antes de que él también muriera, detallaron las autoridades locales.

Se desconoce si el tirador se suicidó o fue abatido por la policía en el hospital Mercy, en el sur de la ciudad, explicó el portavoz policial.

All four victims of tonight’s domestic related active shooter incident have tragically succombed to their injuries.

“Se veía como que giraba sobre sí mismo y le disparaba a la gente al azar”, dijo el testigo James Gray.

El tiroteo aparentemente comenzó mientras el sospechoso caminaba junto a una mujer cerca del estacionamiento. Volteó y le disparó repetidamente en el pecho a la mujer. Posteriormente ingresó al hospital y siguió disparando, agregó Gray.

Ambos habían estado hablando, pero no parecía una discusión, dijo.

“Entonces una vez que ella cayó al piso, él se puso encima de ella y le disparó otras tres veces”, señaló Gray.

Horas antes, las autoridades reportaron que cuatro personas estaban en estado crítico, incluido el agente. Al menos una era un empleado del hospital, dijo Anthony Guglielmi, portavoz policial.

It’s with profound sadness that we share the death of PO Samuel Jimenez from tonight’s senseless active shooter incident. Please pray for his family, his fellow officers & the entire #ChicagoPolice Department. Supt Eddie Johnson & @ChicagosMayor will hv a press briefing shortly pic.twitter.com/2onFeyaSDK

— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 20 de noviembre de 2018