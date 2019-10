Pobladores retienen a regidora y secretario municipal de Simojovel, Chiapas

En Chiapas, otra vez, ahora en el municipio de Simojovel, miembros de una comunidad irrumpieron violentamente en el Palacio municipal, exigiendo que la alcaldesa cumpla promesas de obras y recursos.

Te puede interesar: Arrastran a alcalde en Las Margaritas, responsabiliza a líderes comunales de ataque

Al menos 300 habitantes de la comunidad pueblo Nuevo Sitalá, de Simojovel se enfrentaron con piedras, palos y machetes contra policías municipales.

Momentos antes, cansados de esperar a que la alcaldesa Viridiana Hernández Sánchez los atendiera, irrumpieron en el Palacio municipal y se llevaron a dos funcionarios: el secretario César Hernández Pérez y la regidora Rebeca Cruz.

La presidenta municipal dijo que los comuneros exigen proyectos, como la conclusión de un puente y viviendas.

“Lo del puente no es incumplimiento de campaña, es un proyecto que ellos lo bajaron directamente a México y ya no se terminó y quieren que nosotros como ayuntamiento lo terminemos. El otro si es del COPLADEM de sus viviendas que le vamos hacer, pero no quieren esperar, nosotros le décimos que hasta el año que viene porque este año se ejecutaron un montón de viviendas”, aseguró Viridiana Hernández, presidenta municipal de Simojovel de Allende.

El síndico Gilberto Martínez Andrade estuvo retenido por algunos momentos. Responsabilizó a Roberto Gordillo, exdirector de obras y excandidato a presidente municipal en 2015, de supuestas presiones a las autoridades para que le asignen obras a su constructora.

“No se vale que estén haciendo eso, cuando Simojovel, desde que estamos aquí, desde que entramos en la administración ha sido un municipio que ha estado en paz. Estos señores que quieren llegar otra vez al poder no lo hacen por apoyar a la gente, lo hacen porque quieren acabar con el dinero que viene aquí en el Ayuntamiento. Hemos tenido varios problemas con el arquitecto Roberto Gordillo, porque si no le damos obra, manda a la gente a presionarnos”, comentó Gilberto Martínez Andrade, síndico de Simojovel.

La Fiscalía General del Estado Informó que inició una carpeta de investigación por los hechos violentos y que, para garantizar el orden público, fueron desplegados policías estatales, ministeriales y elementos de la Guardia Nacional.

Con información de Fátima Monterrosa y Juan Álvarez.

LLH