Chiapas, el estado con más rezago en vacunación contra COVID, indígenas no creen en el virus

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para invitar a la gente a que se apliquen la vacuna antiCOVID, en comunidades indígenas de las zonas Altos y Selva del estado de Chiapas, muchos habitantes se niegan a ser vacunados.

Aldama un municipio de la etnia tzotzil a unos 45 minutos de San Cristobal de las Casas, es uno de los ocho municipios con mayor rezago en la aplicación de la vacuna en la zona Altos aquí solo el ocho por ciento de la población se ha vacunado.

En Aldama según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social de las tres mil 500 personas adultas que hay en el municipio solo se han vacunado poco más de 285 habitantes, la mayoría sigue sin creer en la enfermedad.

“Todavía yo no me he vacunado porque bueno es parte de la religión que yo creo en un Dios todo poderoso pues realmente no, no, me interesa porque tengo fe en Dios”, refirió Lorenzo Hernández Jiménez, habitante de Aldama.