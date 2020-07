Chetumal mantiene nuevo confinamiento por aumento de casos de coronavirus

En Chetumal, Quintana Roo, se mantienen en el nuevo confinamiento. La ocupación hospitalaria está en 76% y llama la atención la cantidad de personas a las que se les detectan temperaturas por arriba de 37 grados en los retenes.

Al llegar a Chetumal por la carretera que conecta con Cancún-Mérida-Bacalar, se desplegó un operativo de médicos y policías. También se mantienen los filtros en tianguis, mercados y centrales de abasto.

“Un aproximado entre unos 40 a 50 personas en estos lapsos de 3 días que llevo aquí, que tienen la temperatura arriba de 37”, señaló Ángel Canche, médico de la Secretaría de Salud en Quintana Roo.

En el mercado mercado lázaro cárdenas, Luis recuerda a un locatorio y amigo que murió.

“Fue al médico y de ahí no salió más, le detectaron que era COVID y estuvo más de 15 días en el hospital, tardaron 5 días para que entregaran las cenizas. Apenas hace 15 días”, apuntó Luis Manuel, locatario de mercado.

En dos días, la ocupación hospitalaria pasó de 66 a 76% y en el caso del Hospital General de Chetumal es del 100%.

Ignacio es pollero. Su tío murió de COVID-19 este miércoles 8 de julio y su familia está en confinamiento.

*”Le pusieron los respiradores y ya no fue posible. Mi sobrina en este caso quedó, está enferma. No podemos ni reclamar un cuerpo. Mucha gente no responde porque son incrédulos, como nunca han visto un muerto dicen no es cierto, pero en el caso mío, ya lo sentimos en la familia, es real”, dijo Ignacio.

Brigadistas recorren las calles para pedir que la gente respete las restricciones.

“Hacer que las personas tomen conciencia, de que el virus es real, de que les puede estar afectando a su familia sin querer por la ignorancia”, dijo Cesáreo Ochoa, enlace de participación social.

Con información de Alejandro Sánchez.

LLH