Chertorivski, Madrazo y Esquivel, mesa de propuestas económicas en Despierta

Salomón Chertorivski, Luis Madrazo y Gerardo Esquivel, colaboradores de las campañas de Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, contrastaron las propuestas económicas de sus candidatos en la mesa de Despierta con Loret.

Luis Madrazo señaló que todos los candidatos hablan de responsabilidad fiscal, pero si se analizan las propuestas de AMLO y Anaya en términos fiscales sí son irresponsables. Dijo que Meade ha demostrado que tiene capacidad y valor para aplicar las medidas económicas que son necesarias y también puede manejar la deuda con actitud responsable. Como ejemplo dijo que México ha utilizado el déficit como herramienta y que cuando debía reducirlo, el precio del petróleo cayó de 107 a 19 dólares por barril, en ese momento fue que Meade llegó a la Secretaría de Hacienda y logró superávit primario, por primera vez en 9 años, y cayó la deuda, por primera vez en una década.

Salomón Chertorivski pidió ver hacia dónde va México y hacer un diagnóstico serio, porque no crece lo suficiente. Afirmó que en las últimas tres décadas el crecimiento es de poco más del 2% y eso se distribuye de manera inequitativa. Dijo que debemos concentrarnos en lo que hay que hacer para crecer y Ricardo Anaya tiene una meta de inversión que alcance el 21% del PIB, entre los sectores público y privado, para el año 2021. Dijo que contempla 135 obras, entre carreteras, líneas férreas, aeropuertos y puertos, para hacer infraestructura y apuntalar las inversiones.

Sobre la responsabilidad fiscal, dijo que también implica analizar las necesidades a futuro y un diálogo profundo para un nuevo pacto hacendario, emparejado con un plan anticorrupción.

Gerardo Esquivel dijo que no se podía hablar de responsabilidad fiscal en esta administración porque la deuda aumentó del 38% a casi el 50% del Producto Interno Bruto (PIB). Aseguró que López Obrador planteó a los empresarios que no haya más deuda y no más casos como el de Odebrecht, combatir la corrupción y apoyar el crecimiento con responsabilidad fiscal, sin endeudar al país. También dijo que propone ahorros en el gasto corriente para poder invertir más y contribuir así al crecimiento económico.

Afirmó que el aumento en el precio del dólar no se puede atribuir al proceso electoral, sino a la incertidumbre relacionada con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Añadió que no hay preocupación de las corredurías por la posible victoria de Andrés Manuel López Obrador.

Luis Madrazo señaló que para hacer realidad la propuesta eje de Ricardo Anaya sobre el ingreso básico universal, al presupuesto le faltaría un cero y que le falla la aritmética.

Sobre la deuda, afirmó que el dato de Gerardo Esquivel no es preciso, porque en México la deuda creció menos que en otros países. Reiteró que se requiere responsabilidad, como no ahuyentar las inversiones como lo hace AMLO.

Dijo que el candidato de Morena tiene que estar haciendo las paces porque espanta a la gente con ideas sobre cómo hacer inversiones como la del aeropuerto, y como poner en duda los contratos para revisarlos.

Dijo que una decisión de inversión es evaluar el rendimiento esperado, sujeto a riesgos, contra su costo de oportunidad. “Si tú le metes incertidumbre política y esa incertidumbre política eleva los riesgos, baja la inversión que se va a realizar y cae el empleo, López Obrador está tratando de subsanar el daño que ha hecho con sus dichos sobre el aeropuerto y sobre la reforma energética”.

Dijo que se necesita una visión de futuro para cerrar tres brechas: la de inclusión norte-sur, la de inclusión entre hombres y mujeres y aquella entre quienes tienen y no tienen oportunidades.

Con información de Despierta con Loret