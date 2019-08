Las Chelerías y el exceso en el consumo de alcohol en la CDMX

Jóvenes de entre 18 y 22 años de edad tomando los famosos shots de 10 pesos. Piden por docena o tarros de 1 litro de cerveza por 65 pesos en las chelerías de la Condesa, en la alcaldía de Cuauhtémoc.

El problema es que al salir de las chelerías se ha comprobado que el consumo sigue en las calles, en las casas. (Getty Images, archivo)

Los gerentes de estos establecimientos aseguran que se restringe el alcohol a quienes pierden el control de su consumo.

En el momento que ves que las personas se ponen impertinentes se empiezan a ladear, les da sueño o se empiezan a sentir mal, en ese momento nosotros les pasamos la cuenta y les invitamos a que se retiren del lugar, ya cuando se ponen más molestos, en ese momento se van, tuvimos el caso de una chica que ya estaba muy mal llegó con sus amigos, y sus amigos terminaron dejándola. Ya saliendo de aquí del lugar no nos podemos hacer responsables de lo que pase, de hecho, la chica chocó”, indicó Denise Valades, Gerente chelería.

Estos establecimientos mercantiles, que aseguran operan legalmente y con supervisión de la autoridad, respetando medidas de protección civil, porque incluso dicen, les dan talleres, abren a la 1 de la tarde y de lunes a jueves cierran a las 8 de la noche viernes y sábado cierran a las 2 de la mañana.

Algunos gerentes de chelerías aceptan que son las promociones lo que fomenta el consumo ilimitado de alcohol.

Los muchachos somos responsables de nuestros propios actos y él no tiene nada que ver, esta institución no tiene nada que ver, así que hay que cuidarnos nosotros y no le echen la culpa a los demás solo porque le están quitando el negocio porque tienen buenas promociones y el cadenero se gana la vida honestamente”, revelo un consumidor.