‘Checo’ Pérez saldrá en lugar 11 en su debut en Gran Premio de Baréin

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá desde el lugar 11 en el Gran Premio de Baréin tras quedar eliminado en la segunda ronda de clasificación (Q2) disputada en el circuito de Sakhir, en su primera carrera en la escudería Red Bull.

“Checo” Pérez, que no pudo marcar tiempo en su primer intento en esta segunda ronda clasificatoria por haberse salido de los límites de la pista, fue eliminado al hacer un tiempo de 1:30.659 6,5 décimas más lento que el mejor registro de la sesión, establecido por el español Carlos Sainz (1:30:009), debutante con el Ferrari.

En su primer día como piloto del equipo Red Bull, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se mostró “satisfecho” de haber dado “varios pasos hacia adelante” en la adaptación a su nueva escudería, tras los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin, primero de 2021.

“Tenía ganas de volver a las carreras y estoy satisfecho hasta ahora de cómo están yendo las cosas. Me estoy adaptando bien y estoy dando varios pasos hacia adelante”, explicó en declaraciones ofrecidas por la escudería Red Bull.

‘Checo’, que esta temporada estará a los mandos del Red Bull después de siete temporadas en la estructura de Racing Point (antes Force India), explicó que fue una jornada de “bastante trabajo”, tanto en simulaciones de vuelta rápida de clasificación como en las de ritmo de carrera.

“Creo que tengo algo de trabajo que hacer en las tandas cortas, porque todavía no siento el coche como me gustaría a una vuelta, todavía tengo que pensar sobre lo que está haciendo, pero en las tiradas largas me encuentro más cómodo y veo que tengo ritmo, así que es positivo”, dijo.