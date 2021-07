Charlyn Corral anuncia emocionada su llegada al Pachuca de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil, fundada en 2017, no había tenido en sus cuatro temporadas un fichaje tan mediático como el de la delantera Charlyn Corral, quien llega al torneo Apertura 2021 para reforzar a las Tuzas del Pachuca.

Corral da identidad a la actualidad del fútbol femenino mexicano junto a Kenti Robles, defensa del Real Madrid que ya atesora seis ligas españolas y cuatro ediciones de la Copa de la Reina.

Charlyn Corral llegará a México con éxitos deportivos que pocas futbolistas mexicanas pueden exhibir: máxima goleadora en la temporada 2017-2018 con el Levante español y una Supercopa con el Atlético de Madrid en 2021.

En total 98 goles en 151 partidos jugados en España.

Corral dijo que dejó al Atlético de Madrid, con el que tenía contrato hasta 2022 para cumplir una asignatura que tenía pendiente: debutar como profesional en la Liga mexicana.

“Vuelvo al lugar que me dio la vida, un lugar en donde hasta hace unos años me era imposible jugar al fútbol profesional, en el que me quedan sueños por cumplir. Regreso en mi momento para ayudar a crecer el fútbol en mi país y disfrutar de mi gente”, dijo en un video difundido en sus redes sociales.