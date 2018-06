Chamarra de Melania aviva polémica de niños migrantes detenidos

Un día después de que Donald Trump firmó la orden ejecutiva para mantener unidas a las familias migrantes en detención, las cosas no mejoran ni para las familias, ni para el presidente, ni para su esposa Melania, ni para su partido, ni en el Congreso.

El jueves comenzó con Trump, recargado de retórica antiinmigrante y tuiteando que no deberían contratar más jueces sino cambiar las leyes, construir el muro y contratar más agentes fronterizos para impedir que los migrantes entren ilegalmente al país.

El Departamento de Salud de Estados Unidos dijo que no era posible reunir a los niños con sus padres de inmediato y la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, quien se ha convertido ya en la cara de la separación familiar de migrantes, dijo a la prensa que tenía un plan, pero que no era solamente su responsabilidad.

El diario de línea conservadora The Wall Street Journal señaló en su editorial que “En el clásico estilo Trump, el presidente se adjudicó el crédito por revertir una política que previamente había dicho que no podía revertir”.

La revista Time, por su lado, publicó en su portada un fotomontaje con la niña cuya fotografía es ya un ícono de la crisis de separación familiar, parada frente a Trump, y con un titular que dice: “Bienvenidos a America”.

Y la revista The New Yorker puso en su página frontal una ilustración en la que unos niños se esconden en las faldas de la Estatua de la Libertad.

Más tarde, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, realizó un viaje sorpresa a McAllen, Texas, para visitar un albergue infantil privado donde retienen a niños migrantes.

Ese albergue es contratado por el Gobierno, pero no es administrado directamente por las autoridades, por lo que las condiciones en las que los niños se encuentran ahí, distan mucho de las que prevalecen en los albergues de Brownsville y El Paso, por ejemplo. Las imágenes de la primera dama y sus palabras fueron transmitidas en vivo por las cadenas de televisión estadounidenses.

Algunas cadenas televisivas subrayaron que la visita se había hecho a un albergue contratado y se preguntaban si se trataba de una estrategia de relaciones públicas para mejorar la imagen del gobierno por la crisis. La visita de Melania Trump parecía estar yendo bien, cuando en un instante, todo cambió.

Melania Trump visita centro de niños migrantes detenidos en la frontera con México (AP)

Las redes sociales y los medios de comunicación difundieron imágenes de la primera dama subiendo al avión que la llevó a Texas: vestía una chamarra impermeable que en la espalda tenía la leyenda “En realidad no me importa ¿y a ti?”

La vocera de la esposa de Trump dijo a los medios que “era solo una chamarra y que esperaba que la noticia fuera la visita al albergue en Texas”, pero no fue así. Las redes sociales y los medios de comunicación se inundaron con las imágenes y discutieron una y otra vez el simbolismo que el mensaje tenía en una situación tan sensible como ésta.

El presidente Trump, reunido en la Casa Blanca, arremetió una vez más contra México, culpó a los demócratas y se negó a cancelar la política de tolerancia cero.

El presidente también arremetió contra México:

México, por cierto, no está haciendo nada para ayudarnos, nada. Tienen leyes migratorias muy estrictas, pueden hacer lo que quieran, pueden mantener a los migrantes fuera de México, que tienen que hacer un recorrido de más de tres mil kilómetros por México y lo recorren como si anduvieran de paseo por el Central Park, ¡qué ridiculez! México no hace nada por nosotros”.

Por eso cuando le gente me pregunta: ¿por qué está siendo tan duro con la renegociación del TLCAN? Y sí estoy siendo duro, porque es un acuerdo terrible para Estados Unidos. México está registrando ganancias por 100 mil millones de dólares al año gracias a nosotros y al horrible TLCAN. Y sí estoy siendo duro, y una de las razones por las que soy tan duro es porque no hacen nada por nosotros en la frontera. Es como si animaran a la gente a pasar por México para llegar a los Estados Unidos. Porque hay narcotraficantes, hay traficantes de personas y hay coyotes. Nos mandan verdaderas joyitas. México no hace nada por nosotros, más que quedarse con nuestro dinero y mandarnos drogas. No están haciendo nada, ellos podrían resolver este problema en dos minutos y nosotros no tendríamos que hacer absolutamente nada. Pero no lo hacen. Hablan muy bonito, pero no hacen nada”.