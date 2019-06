CFE adjudica contratos para medidores a cuatro empresas

Por primera vez en la historia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó a cuatro empresas (IUSA, Conymed, Electrometer y Protecsa) y no solo a una, los contratos para adquirir un millón 790 mil medidores de luz de baja tensión, es decir, los que van a los hogares y comercios.

Te recomendamos: Preocupa a Canadá contrato de gasoducto con México

En una subasta denominada en reversa, porque comienza con el precio más alto y de ahí se va disminuyendo según las ofertas, compitieron cuatro empresas y todas obtuvieron contratos para proveer a CFE medidores de luz de tres tipos, con lo que se obtienen ahorros por casi 600 millones de pesos.

En 2018 por estos mismos medidores, la CFE pagó tres mil 295 millones de pesos y en esta ocasión pagará dos mil 698 millones de pesos.

Para ejemplificar los ahorros, detalló que el medidor que tuvo mayor competencia en esta subasta fue el monofásico básico, con un precio de salida de 700 pesos que finalmente se redujo a 522 pesos.

A su vez, el vocero de CFE aclaró que el ahorro de 600 millones de pesos beneficia a las finanzas de la empresa y no se traducirá en una baja en el precio de los medidores o de electricidad que pagan los usuarios.

Te recomendamos: Alertan por falta de combustible para generar energía eléctrica en Yucatán

Porque lo que se está buscando y siempre se buscará es en beneficio de la CFE […] Pero no tiene nada que ver con las tarifas, para que no se confunda, el hecho de que gane mucho o poco dinero CFE, no tiene absolutamente nada que ver con las tarifas, el consumo o los precios al consumidor final”, argumentó Luis Bravo.