CFE, Guardia Nacional e INE, las tres reformas pendientes de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes 19 de julio de 2021 que durante su gobierno ha habido reformas importantes pero faltan tres: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Una para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, porque la querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad dándole toda la preferencia de las empresas privadas de generación de energía eléctrica, sobre todas las empresas extranjeras y en especial a las empresas españolas”, dijo en conferencia de prensa matutina, en Acapulco, Guerrero.

El presidente dijo que se tiene que fortalecer a la CFE, que no tiene fines de lucro y se le debe apoyar para que no aumente el precio de la luz porque las empresas particulares van sobre la ganancia y les importa el lucro.

“Entonces tenemos que proteger a la Comisión Federal de Electricidad, porque iba en picada”.

Añadió que las empresas particulares estaban vendiendo el 65% de la energía que se consume en el país y esa energía se tiene que pagar a los particulares con subsidio.

La Guardia Nacional

Agregó que la segunda reforma pendiente es la que tiene que ver con la Guardia Nacional, “que no quiero que pase lo que sucedió con la Policía Federal, que se echó a perder porque se corrompió y no se procuró que fuese una corporación con disciplina, con profesionalismo”.

López Obrador dijo que la Policía Federal no hizo ni un cuartel y enviaba a los policías a operativos y vivían en hoteles o en campamentos. Dijo que actualmente se están construyendo instalaciones y cuarteles y que hay actualmente en el país 100,000 elementos de la Guardia Nacional, que es una institución que se ha venido construyendo dos años y se está consolidando.

Aseveró que ya la gente pide que haya Guardia Nacional en todos lados y el propósito es que esté en todo el país, pero se busca que quede adscrita en la Secretaría de la Defensa Nacional, “que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y eso va a requerir una reforma constitucional”.

Instituto Nacional Electoral

López Obrador dijo que la tercera reforma es la electoral para que se termine de una vez y para siempre el fraude electoral.

Aseguró que en la pasada elección, del 6 de junio, se avanzó porque por primera vez en mucho tiempo no hubo elección de Estado.

“El presidente de la República, el gobierno federal no intervinieron en las elecciones, no se usó el presupuesto público, pero todavía falta y sobre todo hay que reducir el costo de las elecciones porque es mucho lo que cuesta. Es el aparato electoral más costoso del mundo, el del INE; costaron estas elecciones, en general 20,000 millones de pesos”.

Dijo que hay que reducir las participaciones y las prerrogativas a los partidos políticos. Admitió que no va a estar fácil, pero “ya saben que a mí me interesa y me importa mucho que estas cosas se planteen y que los ciudadanos se enteren, pero en esencia son tres básicamente”.

Con información de Presidencia de la República

AAE