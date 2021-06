CFE asegura que no habrá apagones durante esta temporada

En conferencia de prensa, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aclaró que todas las plantas generadoras de electricidad están trabajando y no se prevén apagones en esta temporada, que es la de mayor demanda de energía.

“Nosotros garantizamos que la CFE va a estar al servicio de la población y qué vamos a hacer para que no haya apagones. Aquí estamos todos listos, con el director de Distribución, los sistemas eléctricos siempre están bajo amenazas muy diversas, un rayo, un árbol que se cae, un tifón, pero tienen que estar preparados para que todos estos elementos se queden en donde están y no se generalice el problema”, señaló Manuel Bartlett, director general CFE.

Aseguró que denunciarán a la empresa Italiana ENEL, que, afirmó, viola la ley mexicana vendiendo energía eléctrica, con el argumento que es una empresa de autoconsumo.

“Sí vamos a denunciar, claro que vamos a denunciar, podemos estar pasivos tratamos, como dice el presidente, de que esto se arregle por medio de una ley, tratamos de que se arregle a través del pliego petitorio que presentamos a la CRE, no hemos estado pasivos, no vamos a permitir que desaparezcan a la CFE. La CRE tiene 21 demandas nuestras y ha resuelto nada más una, en la ley está el rescate de la CFE y la Cofece, que es protectora de la competencia, tiene 70 mil, 80 mil monopolios privados que no ve, claro que lo vamos a denunciar”, destacó Manuel Bartlett, director general de la CFE.