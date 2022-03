“Me encuentro estable y bien de salud”, confirma César Bono tras ser hospitalizado de emergencia

El actor César Bono confirmó, a través de su cuenta de red social oficial, que se encuentra estable y bien de salud, luego de que horas antes su hija informara que el actor había sido hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México.

María Rosa Queijeiro, hija del protagonista de ‘Vecinos’, informó sobre el delicado estado de salud de su papá y pidió ayuda para encontrar donadores de sangre.

Hasta el momento, la hija del protagonista de ‘Vecinos’, no ha revelado las causas que mantienen a su padre internado; sin embargo, sí utilizó las redes sociales para publicar la lista de los requerimientos que se necesitan para la donación de sangre.

Sin embargo, horas más tarde, fue el mismo actor quien confirmó que su estado de salud es bueno.

“Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud. No corro peligro”.

En los últimos años, César Bono ha enfrentado diversas complicaciones de salud; hace algunos meses, en agosto pasado, superó su contagio de Covid-19 y retomó su puesta en escena, hecho que dio a conocer en redes sociales.

Pero hace tres años, el actor también sufrió un infarto al miocardio y ocho infartos cerebrales, los cuales deterioraron fuertemente su movilidad, obligándolo a utilizar bastón y silla de ruedas. Pese a las circunstancias, César Bono mostró su mejor cara y se dijo listo para enfrentar cualquier obstáculo. “Sigo con problemas de movilidad, pero no estoy tonto, no dependo de nadie, en lo material nadie me mantiene, nadie me lleva al baño, puedo vestirme, me tardo tres veces más que cualquier señor, pero sí lo hago, sí lo puedo hacer y eso me gusta”, detalló

Con información de Televisa Espectáculos y César Bono

KAH