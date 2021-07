Certificados falsos de vacunación COVID-19 se consiguen hasta por 2 mil pesos en CDMX

En plena tercera ola de contagios por COVID-19 algunas personas recurren a la falsificación de los certificados de vacunación que desde el pasado 6 de julio están disponibles en internet, de manera gratuita por parte del gobierno federal, pero que en la Plaza de Santo Domingo están vendiendo, así operan los falsificadores.

“El lote yo te lo pongo y todo eso, el nombre de la persona. Me das el nombre, el CURP. ¿Cuál quieren que le ponga la Pfizer o la Astra, no sé? “, explicó Cristian, impresor de Santo Domingo.

Con el pago de 2 mil pesos, cualquier persona puede obtener un certificado falso de vacunación contra COVID-19, los llamados coyotes de la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, jalan a la gente a los puestos de dulces para ahí hacer el trato.

Los coyotes aseguran que se trata de un delito y por eso tiene un costo más elevado, ya que el documento incluye el código QR con los datos precisos de las personas que podrá mostrarse a cualquier autoridad, incluso en el aeropuerto, si se requiere viajar a otro país; para obtenerlo, dicen, tarda 24 horas.

“Para empezar es un delito. Dos, hay que mandar hacer QR y eso no cualquiera te lo hace. Hay que mandarlo con el hacker para que lo pueda hacer. El QR sí tarda”, informó Cristian, impresor de Santo Domingo.

“¿Si es buena idea? Ahorita le explica él. No hay tanto problema porque no es como un documento, como una cartilla, un pasaporte. Ya han sacado para salir, nada más es un requisito para salir. Eso no vale, tiene algún código y lo escanean, eso no es una cosa, de que hay un delito”, dijo un Impresor de Santo Domingo.