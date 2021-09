Cerrarán parcialmente la Línea 1 del Metro durante el primer semestre del 2022

Con una inversión superior a los 500 millones de pesos, el Sistema del Transporte Colectivo Metro renovará toda la Línea 1 del Metro durante el primer semestre del 2022, lo que implicará el cierre del tramo entre Pantitlán y Salto del Agua.

Te recomendamos: Dictamen final confirma fallas estructurales en derrumbe de la Línea 12 de Metro

El anuncio del cierre parcial fue dado a conocer por Guillermo Calderón, director general del STC.

“Es una renovación integral, prácticamente rehacer la Línea 1, a excepción de las estaciones, todo lo que tiene que ver con el túnel, revisar las filtraciones, reparar la fisuras, todo lo que tiene que ver con la situación del drenaje, cárcamos, todo lo que es el riel, durmientes. Se va a cambiar de forma absoluta, se va a cambiar el balasto”, aseveró el funcionario.

El director del Metro explicó, sin precisar fechas, que la segunda etapa del cierre de estaciones será de Balderas a Observatorio.

Reconoció que el proyecto original, para los trabajos de la renovación de toda la Línea 1 del Metro se tuvo que suspender para el 2021, debido al colapso de la trabe en la Línea 12 del Metro, para que no hubiera dos líneas sin servicio.

Por otra parte, al poner en marcha una nueva escalera eléctrica en la estación del Metro Copilco, en la Línea 3, el director del Metro denunció que hay usuarios que orinan en las escaleras eléctricas, lo que genera un daño grave a la instalación.

“Lo voy a decir con todas sus palabras, uno de los principales motivos de daño y de descompostura de las escaleras es el orinar en las escaleras, pedimos a todos los usuarios abstenerse de esa práctica. Sucede en las noches, en estaciones de baja afluencia y cuando hay pocos usuarios que estén a la vista”, denunció.

El director del Metro recomendó a los usuarios no correr en las escaleras eléctricas, no subir con bultos pesados y no viajar sentado en los peldaños.

Esta nueva escalera eléctrica, que tiene casi nueve metros de altura, es la número 27, de 46 que se van a instalar en las diferentes estaciones del metro.

Por otra parte, el director del Metro habló de la Línea 12 del Metro.

“Los diagnósticos que está dando, tanto la empresa consultora noruega, como las que presentará la Fiscalía en su momento, dicen que no era previsible pronosticar lo que pasó. Adelantó la empresa noruega al dar a conocer la causa-raíz, que el problema fue, un problema constructivo, los famosos pernos”, concluyó.

Con información de Mario Torres

JPG