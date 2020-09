Cerca de cuatro millones de mexicanos padecerán Alzheimer en 30 años: Experta

En México hay un millón y medio de personas con algún tipo de demencia, la forma más frecuente de demencia es el Alzheimer.

Se puede presentar en la población entre los 60 y los 70 años de edad, y la prevalencia de padecerlo aumenta a mayor edad.

El próximo 21 de septiembre será el Día Mundial del Alzheimer, por lo que el Centro Mexicano de Alzheimer organizó una conferencia virtual para hablar del tema.

“El Alzheimer ocupa entre el 60 y el 70% de esos 1.5 millones, serían alrededor de 900 mil. En una generación, en 30 años, crecerá a 3.7 millones, porque apenas estamos en el proceso de cambio demográfico. No hay un diagnóstico precoz porque no hemos podido determinar las sustancias, hoy día no existe. No se puede ir al médico y decir, sáqueme sangre, quiero saber si tengo una demencia en curso”, señaló Regina Altena, presidenta y directora de Centro Mexicano Alzheimer: