Cepal insta a generar mayor integración en países de la región sobre la Agenda 2030

En Panamá, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, hizo un llamado a repensar el desarrollo y generar un nuevo consenso basado en una mayor integración regional, una cooperación internacional que apoye eficazmente a los países en transición al desarrollo de América Latina y el Caribe.

Durante un encuentro de alto nivel organizado por la Unión Europea (UE) en Panamá, instó a generar inversiones y políticas industriales que favorezcan el impulso ambiental hacia un crecimiento más sostenible para la igualdad.

Mediante un comunicado, la máxima autoridad de la comisión regional de las Naciones Unidas, se dio a conocer que fue una de las oradoras principales del Seminario Regional para América Latina y el Caribe de la Unión Europea, convocado por la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea (DG DEVCO) y que se realiza en la Ciudad de Panamá hasta el próximo viernes 15 de julio.

Bárcena participó en el panel “Oportunidades de cooperación con América Latina y el Caribe en el contexto del consenso UE” (Opportunities for cooperation with Latin America and the Caribbean in the context of the EU Consensus), junto a Stefano Manservisi, Director General de DG DEVCO; Jorge Familiar Calderón, vicepresidente del Banco Mundial; y Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En su intervención ante una audiencia compuesta por embajadores de la Unión Europea en la región, funcionarios de alto nivel de diversas instituciones de la UE, y representantes de numerosas organizaciones regionales e internacionales, de la sociedad civil y el sector privado, la secretaria ejecutiva de la Cepal señaló que frente a los profundos cambios tectónicos que definen actualmente a la globalización -la revolución tecnológica, el futuro del trabajo frente a la robotización, el cambio climático, las modificaciones geopolíticas, la crisis comercial de los mega-acuerdos, la migración y el envejecimiento de la población- es urgente buscar nuevos patrones de producción y consumo.

“En este escenario, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan un cambio de paradigma; es una agenda civilizatoria que requiere una mejor gobernanza internacional y regional”, recalcó Bárcena.

En este contexto internacional incierto, la cooperación internacional juega un papel clave, sobre todo para las naciones en transición o de “renta media”, aseguró la funcionaria internacional. Actualmente, el 85% de los países de la región son incluidos en esta categoría que los clasifica según su producto interno bruto (PIB) per cápita, sin considerar las profundas brechas estructurales que muchos de ellos presentan.

“Estos países han sido ‘graduados’, es decir, ya no son elegibles para recibir la ayuda oficial para el desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés), lo que no garantiza su acceso a otras fuentes de financiamiento y elimina sus preferencias comerciales”, explicó Bárcena.

“En el caso de los pequeños estados insulares en desarrollo (SIDS), especialmente en el Caribe, el tamaño y el aislamiento de sus economías representa una significativa restricción a la movilización de recursos nacionales, a lo que se añade su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y la acumulación de deuda”, remarcó.

Alicia Bárcena reiteró que, si bien América Latina y el Caribe ha logrado reducir significativamente las desigualdades en los últimos años, todavía sigue siendo la región más desigual del mundo. Señaló que esta reducción de las desigualdades ha dado paso a una transformación en la estructura de las sociedades, sacando de la pobreza a un gran número de hogares. Las cifras muestran que las clases medias se están incrementando a una tasa mayor que el promedio de los países de la OCDE. Sin embargo, estas clases medias han quedado más vulnerables a los retrocesos del desarrollo, lo que las regresaría a una situación de pobreza, dijo.

Con información de Cepal.

LLH