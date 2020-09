CEO de The New York Times advierte de que se hace tarde para dar el salto digital

El director ejecutivo del periódico The New York Times, Mark Thompson, que abandonará la próxima semana su cargo al frente de esta icónica cabecera estadounidense, asegura en una entrevista se hace tarde para los medios que todavía no se han sumado al salto digital y se muestra convencido de que la clave del éxito está en apostar por el periodismo de calidad y por una buena presentación digital del producto.

Una semana antes de abandonar el medio en el que desembarcó en noviembre de 2012 y en el que impulsó una profunda transformación digital, Thompson habla de la importancia de experimentar y equivocarse en el proceso, de que la dirección se identifique con los trabajadores y de la dificultad de encontrar un equilibrio para introducir los cambios necesarios: ni tan deprisa que el “establishment” se quede atrás, ni tan despacio, que al final todo siga igual.

La historia de estos años al frente del diario es una historia que muchos coinciden en calificar de éxito.

El número de suscriptores de la edición digital se ha multiplicado por diez, de los poco más de 500 mil en 2012 a más de 5,000,000 en la actualidad, hasta el punto de que en el segundo trimestre del año, los ingresos de publicidad y subscriptores de la división digital del diario (185.5 millones de dólares) superaron por primera vez a los de la versión impresa (175.4 millones).

En entrevista para la Agencia de noticias española EFE, el CEO del New York Times habló de sus logros pero también de sus fracasos, así como de sus planes para cuando abandone el diario y lo deje en manos de Meredith Kopit Levien, a quien Thompson contrató en 2013.

Thompson piensa que la fórmula para lograr la profunda transformación del New York Times es que hay un mercado real para el periodismo de calidad, pero siempre que tengas un periodismo realmente bueno y productos digitales bien presentados y bien empaquetados.

Puede que no todo el mundo, pero sí que hay millones de personas que lo necesitan y lo quieren, y están dispuestas a pagar por ello, así que invertimos en periodismo, invertimos mucho en ingenieros de software y diseñadores digitales y en intentar empaquetar ese periodismo de una manera muy efectiva.

Asegura que para lograr un cambio de mentalidad en un medio tradicional como era el New York Times, lo primero es que una vez que la gente se convenció de que él amaba el periodismo y la sala de redacción tanto como ellos, estuvieron mucho más abiertos al cambio.

Todavía se considera periodista y quiere hacer todo lo posible para preservar el periodismo e invertir en el periodismo; y eso significaba que, aunque tenían muchas discusiones sobre cómo hacerlo y qué hacer exactamente.

Se siente satisfecho y se preocupa por los periodistas, cree que es de suma importancia que puedan ver que el éxito.

Con información de EFE

DGP