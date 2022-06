Centro de Salud de Tubutama, Sonora, es atendido por una pasante de medicina

Hay regiones del país en que las propias condiciones de los Centros de Salud, tanto en infraestructura como en Recursos, hacen imposible la contratación de médicos titulados. En Tubutama, al norte de Sonora, quien tiene la responsabilidad de atender a los pacientes de ese municipio de mil 400 habitantes, es una pasante de medicina.

N+ te recomienda: Plaza de médico general en Sonora sigue vacante; ofrece 43 mil pesos mensuales

Tubutama, es un municipio sonorense ubicado a 249 km de la capital Hermosillo. Ahí trabaja Liliana quién cuenta, que fue contratada de forma provisional por la presidencia municipal ante la falta de un médico general. Dado que Liliana está en proceso de titulación, únicamente puede dar una asesoría médica, más no recetar. Su trabajo se reduce, por ahora, a tomar signos vitales, buscar donaciones de medicamentos para los enfermos de su municipio y a canalizarlos a otras clínicas. Por estas labores cobra 10 mil pesos al mes.

“Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Se cubre lo básico, hay recetas que no se abastecen por completo, porque pues sí hay varios pacientes que necesitan mucho medicamento y no se completa. Hay quienes vienen y nos dan, esto es de un representante médico que vino, nos quizo apoya y fue más por caridad”, refirió Liliana Sandoval, doctora a cargo de Centro Médico en Tubutama, Sonora.

Liliana considera que la inseguridad, la escasez de agua potable, de medicamentos, de transporte y hasta las temperaturas que usualmente rebasan los 49 grados centígrados, han ocasionado que en 10 años no haya llegado un doctor a este Centro de Salud cuyas instalaciones se encuentran completamente deterioradas.

“Hacen falta muchas cosas, el portón no funciona bien, está un poco decaído, en cuanto a pintura pues son colores de hace muchos años que no se han vuelto a renovar. No hay cuarto para médico. Internet no hay, en cuanto a agua pues sí se batalla un poquito, porque no sale, ahorita en tiempo de calor si se dificulta más para que alcance a llegar el agua a la comunidad”, dijo Liliana Sandoval, doctora a cargo de centro médico en Tubutama, Sonora.