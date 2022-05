Centro de Salud, a ocho horas de Hermosillo, busca médico; ofrece 43 mil pesos mensuales

El desafío para cubrir plazas de médicos vacantes también lo viven los sistemas de salud estatales. En Sonora, desde hace tres años esperan a un médico general que quiera tomar el puesto en una comunidad que está a ocho horas de Hermosillo.

La Secretaría de Salud de Sonora ofrece una plaza de médico general para trabajar en el Centro de Salud de la Ranchería Mesa 3 Ríos, del municipio de Nacori Chico, que está a 250 kilómetros de la capital, Hermosillo.

Anitza Cárdenas tiene menos de medio año siendo enfermera en ese Centro de Salud y cuenta que llegar ahí no solo es cuestión de kilómetros.

“De Nacori para acá es terracería y depende de la condiciones climáticas se hace más tiempo, porque sí tenemos suerte y las lluvias nos favorecen, pues los ríos crecen, entonces no puedes cruzar, entonces se pierde tiempo en lo que baja el río, si cae nieve tienes que tener un carro doble para cruzar”, detalló la enfermera.

El salario en la plaza de médico general es de 43 mil pesos mensuales. El médico interesado tendría a su servicio el transporte que le brinde la Presidencia Municipal y podría hospedarse en un cuarto dentro del mismo Centro de Salud, que cuenta con lo necesario para atención médica de primer nivel.

La última médica que llegó a la ranchería estuvo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021. Antes de ella, este pueblo pasó 3 años sin un médico. Anitza afirma que su vocación y amor a su comunidad la hizo quedarse a atender el Centro de Salud en Tres Ríos, pero reconoce que para alguien que no es de ahí, siempre va a ser muy complicado acostumbrarse.

“Está lejos, pero vale mucho la pena intentarlo, yo tenía miedo la verdad a pesar de que me crié aquí. A nosotros nos hace mucha mucha falta un médico, hay muchos casos que pueden ser salvables, muchas vidas que podemos salvar y no se salvan por no hay un médico”, señaló Cárdenas.

“A veces se necesitan buscar doctores que sean más bien de la zona y que tengan la vocación y tengan el espíritu de servir a los demás”, concluyó Jorge Luis Portillo, presidente municipal de Nacori Chico.