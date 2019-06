Alertan por falta de combustible para generar energía eléctrica en Yucatán

Alfonso Morcos Flores, director general del Centro Nacional de Control de Energía reconoció, ante comisiones del Senado, que el gas está limitado para generar energía eléctrica en la Península de Yucatán.

Te recomendamos: No habrá más apagones en la Península de Yucatán, dice CFE

Al reunirse con senadores que lo cuestionaron por la reciente crisis, el funcionario respondió.

¿Estamos en emergencia o no?” preguntó Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI.

No, en alerta sí, no podemos ocultarlo, no puedo decir no, ahí todo está muy bien. Quiero decirle que le vendemos 50 megawatts de energía a Belice y rara vez se los contamos y eso me da la confianza de que tenemos la capacidad y tenemos los elementos de transmisión, el problema no es falta de capacidad, hay suficiente capacidad para la demanda máxima esperada este verano con reservas suficientes en la Península, en plantas instaladas en la Península. ¿Cuál es la problemática?, la problemática es que no hay combustible, por un lado, el gas lo tenemos limitado. ¿Tienen los dos problemas?, no tienen capacidad y no tienen suficientes tanques de almacenamiento”, indicó Alfonso Morcos Flores, director general del Centro Nacional de Control de Energía.