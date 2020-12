Pese a pandemia, Centro Histórico de la CDMX está al tope por compras navideñas

Pese a la pandemia, la actividad en el Centro Histórico de la CDMX sigue a tope, la gente sigue comprando para las fiestas de Navidad y los comerciantes surtiéndose

“Siempre que vengo, vengo comprar también estambre. Sí vengo a checar precios. Este me salió más caro allá atrás, y ahorita me salió este a 35 pesos”, dijo María Mercedes Estrada, clienta del Centro Histórico.

María Mercedes, de 70 años, acudió desde Ecatepec, al Centro Histórico de la Ciudad de México a varias diligencias. A entregar un dinero, rescatar el reloj y alhajas que empeñó para sobrevivir la pandemia y de paso, comprar un listón para las esferas con las que decorará su árbol de Navidad.

“Mientras venga bien toda equipada, mi cubrebocas y mis guantes y el gel, que me andan dando cada rato. No, no me da miedo. Cuando me sienta así muy cansada y todo es cuando no salgo de la casa”, dijo

“Ahora sí ha habido mucha gente. Más que otras veces, como estuvimos encerrados y ahorita ya se vienen las fiestas, pues no están agarrando así. Vámonos, con prisa”, insistió María.