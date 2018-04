Centro Autismo Teletón contribuye al éxito en terapias de menores

El 2 de abril se celebra el Día Mundial del Autismo, un trastorno que afecta el neurodesarrollo de las personas que lo padecen, provocando dificultades en su comunicación e interacción con los demás.

Gracias a su pediatra, Paola Fragoso descubrió que su hija Nala tenía trastorno del espectro autista.

Cuando cumple aproximadamente ocho meses, yo notaba que no balbuceaba y aleteaba mucho una manita, siempre estaba así. Yo dije: ‘Ay mi hija va a ser nerviosa’, porque la verdad no sabía el autismo. Creció. Caminó al año cuatro meses, pero no hablaba… Ya como a los dos años y medio… La niña no habla. La niña no quiere avisar del baño. Ya empezaba a retraerse de la gente”, explicó Paola.