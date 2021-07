Centennials suben paso a paso a redes sociales su vacunación contra COVID en CDMX

Registrando cada paso en redes sociales, en compañía de amigos, así inició este martes la vacunación contra el COVID-19 a jóvenes entre 18 y 29 años en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

En medio de selfies, show de botargas, bailes, gritos y nervios inició en la Ciudad de México la vacunación anti COVID-19, para jóvenes de 18 a 29 años de edad de 5 alcaldías.

“Somos vecinas y pues ya venimos aquí, en primera, ya no contagiarnos y ya no contagiar, que sirva y que esto ya se acabe, por favor”, dijo Paulina, de 22 años.

Miles de jóvenes atendieron la convocatoria, dicen, están conscientes de que la vacunación es una responsabilidad colectiva.

Largas filas no dejaron de avanzar a lo largo del día.

Muchos jóvenes acudieron a los centros de vacunación acompañados por sus padres.

“Me dejaron tomarme una foto mientras me vacunaron y todo, sí, sí duele, no quisiera llevar algo a mi casa, por mi sobrino, por mis abuelitos, son familiares que amo y cuido y por eso vine”, comentó María Fernanda, 18 años.

Danzantes prehispánicos realizaron un ritual de purificación afuera de la sede de Campo Marte.

Adentro se bailó rock, pop y reggaetón.

Carlos cumplió 18 años hace 7 días y hoy acudió, lleno de nerviosismo y felicidad a recibir la dosis.

“Es algo que tenemos que hacer la comunidad para ayudar a los demás, igualmente no enfermarnos y no contagiar a los demás”, dijo Iván González.

Los mayores aglutinamientos se registraron afuera de la Escuela Nacional Preparatoria 9 y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet.

“Muy nervioso, yo estaba temblando un poco. Me sentí emocionado, lo que yo espero es ya poder salir, yo me he mantenido en cuarentena todo este tiempo, realmente me he esforzado por ello y es difícil. Lo que espero con la vacuna es ya poder vivir mi vida de nuevo”, dijo Carlos Cruz, de 18 años.