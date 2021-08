‘Centennials’ de Guadalajara agotaron, en menos de una hora, citas para vacunación COVID-19

Este miércoles se abrió el registro para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años que viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Aunque el proceso para solicitar cita en el portal estatal comenzó a las 8 de la mañana, 45 minutos después ya se habían agotado para los jóvenes que vivan en Tlajomulco, El Salto, Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque.

Algunos jóvenes señalaron que la urgencia que tienen de vacunarse es porque no quieren contagiar a sus familiares.

“A mí me lo mandaron hoy me intenté registrar y pues no, no se pudo decía que ya no había vacunas.. Para no contagiar a mis familiares vivo con mi mamá y con mi abuelita no quiero contagiarlos”, dijo Alejandro Montes, de 28 años de edad.

“Sí pienso porque creo que es una manera de poner remedio a todo por lo que estamos pasando… el registro no lo alcance, bueno me enteré me metí a la página y ya se había cerrado el registro entonces creo que otros se avivaron”, explicó José Manuel, de 27 años de edad.

Cuando los jóvenes pretendían sacar la cita, al ingresar los datos, la página arrojaba que no había una campaña activa disponible.

Ivonne fue una de las pocas afortunadas en obtener una cita

“Mi hermana me mandó mensaje y me dijo que me metiera rápido y ya pues me metí hice el trámite y sí alcancé. ¿A qué hora te tocó la vacuna? A las 11:30 ¿Cuándo? El martes… Me motiva porque ya me dio COVID y no quiero que me vuelva a dar”, aseguró Ivonne, quien obtuvo cita para vacunación.

La Secretaría de Salud estatal informó que en esta primera etapa de vacunación llegaron pocas dosis, sin especificar el número y el laboratorio al que pertenecen, la dependencia adelantó que las citas se abrirán conforme lleguen los biológicos al estado.

Con información de Iliana Gutierrez

HVI