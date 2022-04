Cementerio de aviones del AICM se convirtió en un foco de infección, denuncian vecinos

Por décadas fueron los gigantes del aire, que transportaron a millones de personas por todo el mundo. Hoy se encuentran abandonados, oxidados y aunque sus alas están completas, no pueden volar más.

Se trata del cementerio de aviones, que se encuentra en un terreno federal donde terminan las pistas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Están decenas de aeronaves que dejaron de funcionar y que, luego de ser desmanteladas, fueron abandonadas.

Es un terreno bardeado con malla ciclónica y custodiado las 24 horas por policías, que no permiten el acceso a nadie que no esté autorizado.

Para poder observar las aeronaves, los vecinos de la colonia Ciudad Lago, en el Municipio de Nezahualcóyotl, prestaron sus azoteas.

La mayoría de los aviones pertenecieron a aerolíneas que quebraron hace décadas, como Panamerican, que dejó de volar en 1991, cuando se declaró en quiebra, hace 31 años.

También hay aeronaves de Taesa, declarada en quiebra en el año 2000… Aviones de Aerolíneas Internacionales, cuyo permiso para volar fue cancelado en el 2003, y podemos observar varias unidades de la empresa Aerocalifornia, que dejó de volar en el 2008.

Entre los tipos de fuselajes de aviones que están aquí en el abandono, pudimos identificar varios Boeings 727, Dc9 Mc Donald Douglas y una avioneta, con matrícula privada.

Los vecinos aseguran que, por muchos años, este terreno estuvo limpio y baldío… Y ahora al ser un cementerio de aviones se convirtió en un foco de infección.

“Ese deshuesadero que tienen ahí, no tendrá mucho, pero como unos 5 años yo creo que sí… es un medio de contaminación para el medio ambiente, para nosotros provoca que se esconda ahí la delincuencia… la vigilancia que hay es para los del aeropuerto no para uno porque llegan a haber asaltantes ahí o tiran mucha basura”, dijo Aurora Esperanza, vecina.

“¿Si se puede vivir con un basurero de aviones?… No se puede, pero no podemos hacer nada, no hacen caso”, denuncia una vecina de la zona.