Así fueron las últimas horas de vida de Celso Piña

Celso Piña “El Rebelde del Acordeón” recibió el último adiós por fanáticos que llegaron al Hospital San Vicente, en el centro de Monterrey, la tarde del miércoles, al conocer la muerte del músico regiomontano.

Te recomendamos: ¿Quién era Celso Piña?

De manera oficial representantes del artista dieron a conocer que Celso Piña dejó de vivir a las 12 del mediodía con 38 minutos, después de sufrir un infarto.

La muerte del famoso acordeonista regio provocó que en cuestión de minutos el cruce de las calles Ruperto Martínez y Serafín Peña se llenara de fanáticos y medios de comunicación, lugar al que llegaron también agentes de Tránsito para agilizar el tráfico vehicular, que ya se encontraba congestionado por la mirada de los automovilistas que pretendían tomar una foto del momento.

Fue minutos después de las cuatro de la tarde cuando salió del hospital la madre del artista lamentando la muerte de Celso Piña, mientras era abrazada por un familiar.

-La gente lo quiere mucho aquí en Monterrey, ¿algunas palabras?

-¿Van a invitar a los fans?

Minutos después salieron del hospital a través del área de Urgencias, la madre y la hija del artista fallecido, ellas se dirigieron a los medios de comunicación.

-¿Dijo algo en específico?

No, él estaba muy calmado. Él no sabía nada, él venía a un chequeo, y pues ya nada más, quítame el reloj, quítame el célular ahorita vengo”.

Juanita Ortíz ,viuda de Celso Piña, también habló:

Habían pasado algunos minutos, cuando la ahora viuda de Celso Piña decidió compartir la última anécdota que tuvo con el cantante cuando salieron del hogar rumbo al hospital, donde se reportó más tarde la muerte.

Al contrario, me dio una regañada muy fea en la mañana, porque ya nos íbamos al doctor y luego, no pues que tréete este dinero. Me extraña, se me olvidó el monedero. Ahí déjalo, yo no me voy a regresar. Así cosillas de esas, pero era parte de que era un poquillo acelerado, de muy buen humor”, dijo Juanita Ortíz, viuda de Celso Piña.