Celebran funeral de Estado de George H.W. Bush

El presidente Donald Trump y su esposa Melania asistieron este miércoles al funeral de Estado en Washington en honor al exmandatario George H.W. Bush.

Trump se unió a cuatro expresidentes y sus esposas para el servicio religioso en la catedral nacional de Washington. El servicio fúnebre empezó a las 11:00 hora local.

Bush, que fue el presidente número 41 de Estados Unidos, murió el viernes en Houston, Texas, a los 94 años.

Pronunciarán un discurso durante el funeral el hijo de Bush, el también ex presidente George W. Bush, el ex primer ministro canadiense Brian Mulroney, el ex senador Alan Simpson y el historiador presidencial Jon Meacham.

La procesión fúnebre que lleva el cuerpo del presidente George H. W. Bush (Reuters)

El presidente y Melania rindieron tributo al exmandatario en el Capitolio el lunes por la tarde, donde se celebró una capilla ardiente con sus restos mortales. También se reunieron el martes con George W. Bush, su esposa Laura y otros miembros de la familia.

Al funeral de hoy asistieron los otros tres ex presidentes estadounidenses vivos, los demócratas Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama, así como sus esposas.

Entre los líderes extranjeros que asisten se cuenta la canciller alemana Angela Merkel, quien calificó a Bush padre como “un golpe de suerte en la historia de Alemania” por su apoyo a la reunificación del país tras la caída del Muro de Berlín y su papel en las relaciones transatlánticas.

También asisten el rey Abdalá II de Jordania y el expresidente de México Carlos Salinas (1988-1994), entre otros.

Servicio funerario para George H.W. Bush en la Catedral Nacional (Reuters)

El expresidente George W. Bush (2001-2009), hijo mayor del mandatario fallecido, presenció junto a su esposa Laura Bush el traslado del ataúd, con la mano en el pecho.

Después de las exequias, el féretro del expresidente será trasladado a Texas de nuevo, para recibir el jueves un último adiós por parte de su familia.

Los restos de George H. W. Bush descansarán, finalmente, junto “al amor de su vida”, como definía siempre a su esposa Barbara Bush, en la Biblioteca Bush situada en la localidad de College Station, Texas, a 160 kilómetros de Houston.

TRUMP SALUDA A OBAMA, PERO NO A LOS CLINTON

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su antecesor, Barack Obama (2009-2017), se dieron hoy la mano al comienzo del funeral del exmandatario estadounidense George H. W. Bush (1989-1993), pero no hubo ninguna interacción entre el jefe de Estado y su rival en las elecciones de 2016, Hillary Clinton y Bill Clinton.

El saludo entre Trump y Obama fue la primera interacción conocida entre ambos desde el traspaso de poder el 20 de enero de 2017, hace casi dos años.

En primera fila del funeral por el expresidente, fallecido el pasado viernes a los 94 años, se encontraban los exmandatarios demócratas Barack Obama, Bill Clinton (1993-2001) y Jimmy Carter (1977-1981), junto a sus respectivas esposas, Michelle, Hillary y Rosalynn.

El presidente Trump le da la mano a Barack Obama (Reuters)

Trump y su esposa Melania llegaron poco después y se sentaron en un extremo de la misma fila, con la primera dama sentada al lado de Obama y el actual presidente al lado del pasillo.

Obama y su esposa Michelle dieron cordialmente la mano a Trump y a la primera dama cuando ambos llegaron y ocuparon sus asientos.

La excandidata demócrata Hillary Clinton estaba sentada más lejos, a la izquierda de su marido Bill, quien a su vez ocupaba el espacio al lado de Michelle Obama.

Ni la exsecretaria de Estado ni su esposo se giraron cuando Trump y su esposa tomaron sus asientos, y no hubo saludo entre las dos parejas.

El exgobernador de Florida Jeb Bush, Laura Bush y el expresidente George W. Bush (Reuters)

Al otro lado del pasillo se sentó el expresidente republicano George W. Bush (2001-2009), hijo del fallecido y que pronunciará una elegía en memoria de su padre.

Con información de EFE

