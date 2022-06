Celebran en CDMX el jueves de Corpus o Día de las Mulas

Este 16 de junio, el mundo católico celebró el jueves de Corpus Christi, en homenaje a la consagración del vino y el pan que hizo Jesús en la última cena.

Te recomendamos: Papa Francisco cancela viaje a África por problemas de rodilla

Pero en México se le conoce como el Día de las Mulas, ya que en una procesión una mula se hincó al paso de la hostia, y así nació la tradición de regalar mulitas en este día.

“Mi hermana nació en jueves de Corpus y me habló y me dijo me compras mi mulita, pues a ver si hay. No, no había a ver si ahorita compro una chiquita, aunque sea”, dijo Carlos Rodríguez.