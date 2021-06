CDMX trabajará por educación gratuita y de calidad: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración seguirá trabajando por acercar la educación gratuita y de calidad a quienes más lo necesitan porque es su derecho y no una mercancía, como se hizo en gobiernos pasados.

Expuso lo anterior al inaugurar un “Pilares”, en la colonia Casas Alemán.

La jefa de Gobierno insistió en que en algunos lugares de la Ciudad de México hubo guerra sucia que, aseguró, hizo que mucha gente se olvidara de los avances que instrumentan los gobiernos local y federal, previo a las elecciones.

“Ésa es la cuarta transformación, por eso decimos que México vive un momento estelar. En algunos lugares de la ciudad pues desafortunadamente guerra sucia, mucha mala información, hizo que mucha gente se olvidara de esto tan fundamental porque yo no creo que nadie quiera regresar a lo que había antes, nadie, nada más que algunos que se dejaron llevar por lo que venía en los teléfonos, en la televisión, mentiras, y hay que recordarlo eso es labor de todos y de todas, no solamente del alcalde de Gustavo A. Madero, no solamente de la Jefa de Gobierno, del Presidente, aquí cada uno de nosotros tiene que recordar eso, a lo mejor con la pandemia estuvimos tanto tiempo en casa, con los hijos en casa, que estuvimos pensando -a lo mejor- en otras cosas”, agregó.