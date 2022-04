CDMX tiene el primer fin de semana sin uso obligatorio del cubrebocas al aire libre

Este fue el primer fin de semana en la Ciudad de México sin uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos.

Ciudadanos caminaron por las calles concurridas de la capital con el cubrebocas en la mano.

Sin embargo, muchas familias prefirieron mantener las medidas contra COVID-19 en espacios abiertos

Dijo que pese a las incomodidades, ellos decidieron salir portando incluso doble cubre boca.

Para David, relajar las medidas debe ser una decisión personal, pero con consciencia de las consecuencias, pues el riesgo de contagio por COVID, aún existe.

“Es decisión de cada quién, si tú crees que tienes la libertad de estar caminando sin cubre bocas y te sientes bien así, que a lo mejor hay consecuencias a partir de eso, bueno, yo todavía no me siento libre para eso, hay que ser conscientes, la pandemia todavía no termina entonces, si todos nos quitamos el cubre bocas obviamente vamos a regresar a semáforos y creo que nadie quiere”, dijo David, ciudadano.