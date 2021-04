CDMX está cerca del semáforo amarillo por COVID-19, pero seguirá en naranja

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que la capital del país está cerca del semáforo color amarillo por COVID-19; sin embargo, seguirá otra semana más en naranja.

Sheinbaum aseguró que no hay “elementos contundentes” que indiquen que la CDMX se dirige a una tercera ola de contagios por COVID-19.

“Hasta ahora no se ve que vayamos a una tercera ola de COVID. No tenemos ningún elemento, salvo a excepción quizá de un ligero incremento de ingresos hospitalarios, pero no hay elementos contundentes que nos digas que vamos a una tercera ola”, mencionó.