CDMX continuará en semáforo naranja del 17 al 23 de agosto, anuncia Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que la capital del país se mantendrá en semáforo naranja durante la próxima semana, del lunes 17 al domingo 23 de agosto.

Sheinbaum indicó que las hospitalizaciones por COVID-19 en la Ciudad de México siguen a la baja.

“La hospitalización en la Ciudad de México sigue de manera muy importante su reducción, despacio, lentamente, pero sigue disminuyendo el número de personas hospitalizadas, tanto de las personas intubadas, como de los no intubados”, dijo Sheinbaum en la conferencia de prensa de este viernes.

La jefa de Gobierno mencionó que el porcentaje de casos positivos de COVID-19 en las colonias de atención prioritaria se redujo hasta 40%.

Sheinbaum agregó que la reducción en la positividad en estas colonias es por la correcta invervención y se pueden cortar las áreas de contagio.

Sheinbaum se sometió a una prueba de COVID-19, pues se encuentra aislada tras tener contacto con su secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, quien dio positivo este lunes 10 de agosto.

“Hoy me vinieron a hacer la prueba de la Jurisdicción Sanitaria, quiero decir también que esta prueba que se hace domiciliaria no solo es a mí, sino se viene haciendo desde marzo a distintas personas que lo solicitan, estoy esperando mañana me dan el resultado, pero nos sentimos bien, esperamos que sea negativo”, comentó.