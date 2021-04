En la CDMX se han registrado 888 incendios forestales en lo que va del 2021

Del primero de enero al 18 de abril de este año se registraron en la Ciudad de México, 888 incendios forestales y 612 conatos, con lo que resultaron afectados 4 mil 101 hectáreas principalmente en las alcaldías Xochimilco, Tlalpan y Xochimilco. La mayoría de dichos incendios y conatos fueron provocados.

“La mayoría de los incendios tienen un origen antropogénico, que quiere decir provocados por las personas, ya sea porque hubo basura que se tirara o vidrios que provocan un efecto lupa que pueden generar un incendio o directamente una quema provocada”, declaró Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De estos incendios forestales provocados, según la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, algunos de ellos son por vandalismo.

“Identifican que la mayor parte tienen origen humano, en la presión humana, pero hay otra parte que forma parte de los ciclos de la naturaleza… Es en la que tenemos que insistir que es esa que las personas podemos provocar ya sea por vandalismo como comenta Columba y otra también accidentalmente porque no pensamos del conjunto de objetos que dejamos en estos sitios donde hay yerba seca”, dijo Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente CDMX.

Para evitar los incendios y conatos forestales, el gobierno de la Ciudad de México recomendó no quemar basura, no arrojar materiales encendidos, evitar fumar y arrojar colillas encendidas, no encender fogatas, así como, no realizar quemas agrícolas y por pastoreo en bosques y pastizales.

“Que nos ayuden a evitar incendios forestales, en general en todo el año, pero en particular en esta época que es de intensa sequía que no se vivía en la Ciudad desde hace cerca de 30 años y particularmente en la zona centro del país”, informó Sheinbaum.

En conferencia de prensa, el gobierno de la Ciudad de México informó que gracias a los 7 mil brigadistas dedicados a la conservación de los bosques se logró hasta en un 50% el tiempo de contención de los incendios forestales.

Con información de Bogdán Castillo

GANR