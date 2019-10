CDMX revisará por qué liberaron a detenidos en Tepito

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, aseguró que revisarán porque se dio la liberación de 27 de los 32 detenidos en el operativo del martes 22 de octubre en el barrio de Tepito, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc.

Vamos a revisar exactamente que paso y porque fue la liberación, pero lo que le puedo decir con toda seguridad que lo fundamental para nosotros lo fundamental era asegurar ese lugar, que era una área de crimen, donde se generaba violencia, tan es asi que lo asegurado no tiene duda”, dijo García Harfuch.

Entrevista para el programa ‘Despierta’, dijo que revisará si hubo violaciones al debido proceso durante el operativo.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX aseguró que el operativo fue resultado de una investigación profunda y minuciosa que permitió dar un duro golpe al crimen organizado en el barrio de Tepito.

Estamos muy contentos por todo lo que sacamos de las calles 1,639 kilos de marihuana que no llegan, 21 kilos de cocaína que no se van a convertir en dosis, armas de fuego que no van a matar policías o gente inocente, les pegamos justo en el corazón y en su centro de operaciones”, indicó el titular de la SSC.