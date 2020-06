La CDMX registra aumento en la movilidad durante semana de transición a semáforo naranja

A diferencia de días pasados, este 15 de junio se registró un ligero incremento en el número de personas que salió a la calle y utilizó el transporte público.

Este lunes se reabrieron las estaciones Bondojito, Canal del Norte, Fray Servando y Talismán de la Línea 4 del Metro. Nadie podrá ingresar sin cubreboca. Y en el Metrobús se restableció la operación en 16 estaciones.

En paraderos como el de Indios Verdes había varios puestos de comida abiertos.

Sí nos han pedido varias cosas, de hecho, tacos para llevar, pero realmente no se vende. ¿Sí me entiendes? Si le dices a la gente que no consuma, no se quedan”, dijo José Alberto Zamora.