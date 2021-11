CDMX refuerza vigilancia epidemiológica en el AICM por ómicron

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que ha decidido reforzar la vigilancia epidemiológica en el aeropuerto capitalino, ante el posible riesgo de la entrada de alguna persona portadora del virus de la variante sudafricana ómicron de covid.

Añadió que, de forma paralela a ese análisis, el Instituto de Investigación Genética, con el que el gobierno capitalino tiene un convenio, está haciendo un estudio sobre las mutaciones del virus del covid-19, y a partir de sus resultados el gobierno de la Ciudad pudiera saber si es que hay presencia de la variante sudafricana Ómicron en la capital, por lo que pidió no alarmarse.

“Hasta ahora no hay ninguna alerta en ese sentido y también hay que decir que aún hay investigaciones a nivel internacional sobre esta variante que se encontró en Sudáfrica, y el impacto de la vacuna, o si cubre la vacuna también esta variante, todavía se está en este proceso y por lo pronto es nada más darle seguimiento y no tener gran alarma hasta que no sepamos exactamente cuáles son las condiciones de esta variante”, dijo.