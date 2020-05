CDMX reducirá 50% gasto por contingencia sanitaria

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre algunas acciones para subsanar la crisis económica en la ciudad, derivada de la contingencia sanitaria, entre ellas, la reducción del gasto al 50 por ciento.

“Esta pandemia que nos obligó al confinamiento, ha tenido repercusiones económicas en todo el mundo. Nuestro país y nuestra ciudad no son la excepción. Esto nos lleva a fortalecer nuestras prioridades como ciudad y a disminuir aún más el costo del gobierno a la sociedad, por ello, hemos tomado la decisión de reducir en al menos 50% el gasto corriente que no afecte los servicios públicos, que no tenga contemplado o más bien, sin contemplar ningún despido, ni afectaciones al salario de las y los trabajadores de base y de estabilidad laboral”, señaló Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.