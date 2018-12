CDMX tendrá recursos para mantener programas sociales, asegura AMLO

Minutos antes de las 11 de la mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó al Congreso de la Ciudad de México.

Estoy muy contento la verdad, se los digo de manera sincera, siempre digo lo que pienso, y en este caso mucho más, estoy contento porque Claudia me quita un peso de encima, el que ella gobierne la ciudad me da la oportunidad a mí de atender el resto del país, aquí yo no voy a estar tan preocupado, voy estar desde luego atento, pero no preocupado y voy a tener tiempo para atender el resto del país”, aseguró Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.