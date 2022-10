CDMX recibió en 2022 la mayor inversión extranjera directa desde el 2001: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la cuadragésima séptima Convención Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.

Participó después en un panel con los gobernadores de Baja California, María del Pilar Ávila, y de Yucatán, Mauricio Vila, en donde habló de las ventajas competitivas que ofrece la capital del país a los inversionistas, como la educación, digitalización y mejora normativa.

En otro tema, dijo que, aunque se habla mucho de polarización y de conflicto, algo digno de reconocerse es el incremento de los salarios mínimos.

“Que estoy segura de que va a seguir ocurriendo en los próximos años. Y por primera vez el salario mínimo dejó de estar estable, dejó de reducirse y hoy realmente tiene una franca recuperación que se traduce no solamente en el incremento de aquellos que perciben el salario mínimo, sino un incremento en las percepciones, no tendrían sentido las grandes inversiones si no son acompañadas del bienestar de los trabajadores”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.